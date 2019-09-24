Банк Республика порадовал детей с ограниченными физическими возможностями

24 сентября 2019 11:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Банк Республика, отличающийся последовательно реализуемыми социальными проектами среди банков страны, провёл очередной благотворительный проект. На этот раз банк совместно с Общественным объединением «Мир умелых рук» реализовал социальный проект «Я тоже cмогу!» для детей с ограниченными физическими возможностями, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Так, в рамках проекта в течение месяца были организованы обучающие занятия для детей с ограниченными физическими возможностями. Основная цель занятий состояла в том, чтобы интегрировать детей с ограниченными физическими возможностями в общество и помочь им улучшить свое материальное положение, овладев навыками. Занятия, проводимые опытными педагогами и психологами были восприняты с большим интересом со стороны детей. Во время занятий, которые проходили в весёлой атмосфере, дети получили новые навыки по изготовлению ручных работ.

По окончании проекта впервые в головном офисе банка была проведена выставка изделий ручной работы, изготовленных детьми. Выставка с большим интересом была воспринята сотрудниками и клиентами банка, а изделия ручной работы, изготовленные детьми, были распроданы в короткие сроки. Продажа изделий ручной работы очень обрадовала детей, принимающих участие на выставке. Этим дети показали всем что, несмотря на физическое ограничение “Я тоже смогу!».

Отметим, что все деньги, собранные от проданных изделий ручных работ, были переданы самим детям.

Как сообщили из банка, политика корпоративной социальной ответственности является одним из приоритетных направлений, и в будущем банк продолжит приносить пользу обществу, реализуя различные социальные проекты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На банковском рынке Азербайджана внедряются инновационные технологии
ИКТ 16 августа 19:29
Банк Республика снизил процентные ставки по кредиту «Оплата учебы» до 16%
Общество 16 августа 13:50
При поддержке МБНП Банк Республика и Innoland запустили новый проект по расширению взаимодействия с финтехами в банковской системе (ФОТО)
Экономика 15 августа 12:44
Социальный проект Международного Банка Азербайджана получил международную награду
Общество 2 августа 12:18
Банк Республика провел благотворительную акцию накануне праздника Рамазан (ФОТО)
Экономика 4 июня 17:17
Стартовал новогодний “Шоппинг Марафон” от Банка Республика
Бизнес 19 декабря 2014 14:29
Лента новостей
ВБ выразил готовность углублять сотрудничество с Грузией
Финансы 12:05
Эльнура Самарбекова едет в Баку
Культура 11:55
Азербайджан принял участие на форуме индийских производителей продуктов питания (ФОТО)
Бизнес 11:55
В столице Казахстана реализуют свыше 10 инвестпроектов
Бизнес 11:51
В Беларуси планируют оптимизировать сырьевые зоны для выращивания сахарной свеклы
Беларусь 11:51
В Иране заявили, что Тегеран в состоянии ответить на любую агрессию
Иран 11:50
Джалилабадский винный завод запустил новую линию по производству коньячного спирта
Бизнес 11:46
TAP готов к удвоению своей мощности
Энергетика 11:41
Студенты из Руанды будут обучаться в БВШН (ФОТО)
Общество 11:35