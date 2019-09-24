Банк Республика порадовал детей с ограниченными физическими возможностями

БАКУ/Trend/- Банк Республика, отличающийся последовательно реализуемыми социальными проектами среди банков страны, провёл очередной благотворительный проект. На этот раз банк совместно с Общественным объединением «Мир умелых рук» реализовал социальный проект «Я тоже cмогу!» для детей с ограниченными физическими возможностями, сообщает Trend со ссылкой на банк.

Так, в рамках проекта в течение месяца были организованы обучающие занятия для детей с ограниченными физическими возможностями. Основная цель занятий состояла в том, чтобы интегрировать детей с ограниченными физическими возможностями в общество и помочь им улучшить свое материальное положение, овладев навыками. Занятия, проводимые опытными педагогами и психологами были восприняты с большим интересом со стороны детей. Во время занятий, которые проходили в весёлой атмосфере, дети получили новые навыки по изготовлению ручных работ.

По окончании проекта впервые в головном офисе банка была проведена выставка изделий ручной работы, изготовленных детьми. Выставка с большим интересом была воспринята сотрудниками и клиентами банка, а изделия ручной работы, изготовленные детьми, были распроданы в короткие сроки. Продажа изделий ручной работы очень обрадовала детей, принимающих участие на выставке. Этим дети показали всем что, несмотря на физическое ограничение “Я тоже смогу!».

Отметим, что все деньги, собранные от проданных изделий ручных работ, были переданы самим детям.

Как сообщили из банка, политика корпоративной социальной ответственности является одним из приоритетных направлений, и в будущем банк продолжит приносить пользу обществу, реализуя различные социальные проекты.

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