В Азербайджане создана единая электронная платформа для молодежи

30 сентября 2019 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Фонд молодежи Азербайджана провел презентацию единого информационного портала - мобильного приложения "GəncApp" и сайта genc.az, совмещающих в себе возможности, услуги, информацию о мероприятиях и проектах, представляемых для молодежи государственным и частным секторами, а также международными организациями.

Как сообщает в понедельник Trend, в начале презентации был продемонстрирован ознакомительный видеоролик о мобильном приложении "GəncApp".

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан проведет презентацию по туризму в трех странах мира
Бизнес 23 августа 21:00
Азербайджан проведет презентацию по туризму в трех странах мира
Бизнес 21 августа 14:33
В Ашхабаде прошла презентация книги главы государства «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» на турецком и украинском языках (ФОТО)
Туркменистан 29 июня 22:08
В Бакинском конгресс-центре состоялся выпускной вечер (ФОТО)
Общество 15 июня 22:38
Почему учитель из Баку переехал в село (ФОТО)
Культура 10 июня 15:04
Samsung отменила презентации по случаю запуска на рынок смартфона Galaxy Fold
В мире 22 апреля 11:26
Лента новостей
Представители Аппарата омбудсмена Азербайджана посетили воинскую часть
Политика 14:02
До 2020 года Турцию посетит свыше 6 млн туристов из Ирана
Турция 14:00
Сколько цитрусовых фруктов Турция эскортировала в Азербайджан и Нахчыван?
Турция 13:55
Утвержден проект плана работы Милли Меджлиса по законодательству
Политика 13:48
В парламенте Азербайджана поднят вопрос о недостаточном соблюдении запрета на курение в закрытых помещениях
Политика 13:45
Объем транзакций из России в Казахстан сократился на более чем 20%
Экономика 13:37
В парламенте Азербайджана предложено создание Карабахского комитета
Политика 13:37
Завтра утром на Абшероне местами будет дождливо
Общество 13:30
В 2020 году запланирована бизнес-миссия Азербайджана в Корее
Бизнес 13:30