В Азербайджане создана единая электронная платформа для молодежи

БАКУ/Trend/ - Фонд молодежи Азербайджана провел презентацию единого информационного портала - мобильного приложения "GəncApp" и сайта genc.az, совмещающих в себе возможности, услуги, информацию о мероприятиях и проектах, представляемых для молодежи государственным и частным секторами, а также международными организациями.

Как сообщает в понедельник Trend, в начале презентации был продемонстрирован ознакомительный видеоролик о мобильном приложении "GəncApp".

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