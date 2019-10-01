Минтруда Азербайджана оказывает надомные услуги 10 тыс. пожилых людей

БАКУ/Trend/ - Сегодня социальные работники министерства труда и социальной защиты населения оказывают услуги 10 тысячам пожилых людей.

Об этом сказал сегодня министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на мероприятии, посвященном первому октября - Международному дню пожилых людей, которое прошло в социальном учреждении министерства для лиц пенсионного возраста в поселке Бильгя Сабунчинского района, передает во вторник Trend.

Бабаев отметил, что учреждены центры дневного ухода для людей достигших пенсионного возраста. Политика государства в этой сфере разветвленная и осуществляется в разных направлениях, сказал он.

Министр добавил, что минимальные трудовые пенсии именно с сегодняшнего дня – Международного дня пожилых людей – достигли 200 манатов. Это относится к более чем 650 тысячам пенсионеров.

(Авттор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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