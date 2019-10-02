В Азербайджане число студентов выросло на 21% - министр

2 октября 2019 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В прошлом учебном году число мест госзаказа в вузах Азербайджана выросло на 66%.

Об этом на мероприятии, посвященном 90-летнему юбилею создания Института нефтехимических процессов (ИНХП) имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в среду Trend.

Байрамов отметил, что за последние пять лет число студентов, обучающихся в системе высшего образования, выросло на 21%.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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