В Азербайджане адвокаты получили электронные подписи для использования электронной судебной системы - коллегия

4 октября 2019 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане адвокаты получили электронные подписи для использования электронной судебной системы.

Об этом председатель Коллегии адвокатов Анар Багиров сказал, выступая на международной конференции «Сильная и авторитетная адвокатура – вызовы современности», проводимой в Баку при совместной организации Коллегии адвокатов Азербайджана и Германского общества по международному сотрудничеству в рамках юбилейных мероприятий в связи с адвокатской профессией в Азербайджане, сообщает в пятницу Trend.

Багиров отметил, что в 2018 году по 25 тысячам дел, связанных с малообеспеченными семьями, была предоставлена бесплатная правовая помощь.

«Распоряжение главы государства от 22 февраля 2018 года носит революционный характер. В настоящее время проводится работа по открытию региональных адвокатских бюро в Гяндже, Шеки, Лянкяране и Ширване, ремонтируется административное здание Коллегии адвокатов», - сказал он.

Напомнив о том, что имеющий особое значение закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности» был подписан общенациональным лидером Гейдаром Алиевым 28 декабря 1999 года, глава Коллегии предложил отмечать дату 28 декабря как профессиональный праздник адвокатов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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