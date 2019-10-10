Завтра в Баку будет до 24 градусов тепла

10 октября 2019 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, морось, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Прогнозируется временами усиливающийся умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью - 15-18, днем - 21-24, в Баку ночью - 16-18, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление снизится с 766 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне временами ожидаются дожди. Утром местами туман. Днем подует западный ветер, который усилится, в основном, на горных территориях.

Ночью - 14-19, днем - 26-31, в горах ночью - 9-14, днем - 16-21 градус тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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