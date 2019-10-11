На одной из улиц Баку будет ограничено движение

11 октября 2019 19:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На одной из улиц Баку будет ограничено движение автомобилей, передает в пятницу Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, в связи с запланированными ремонтными работами в ночь с 13 на 14 октября будет ограничено движение автотранспорта на участке улицы Шафаята Мехтиева между перекрестками с улицами генерала Акима Аббасова и Абдурагим бека Ахвердиева.

Движение будет закрыто в течение 3-4 дней. Агентство просит водителей заранее выбирать альтернативные пути и приносит свои извинения в связи с возможными временными неудобствами.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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