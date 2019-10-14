Фонд зарплаты в частном секторе Азербайджана вырос на треть – министр

14 октября 2019 11:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Благодаря мерам, направленным на пресечение неофициальной занятости, на первое октября 2019 года число трудовых договоров в частном секторе выросло на 16,5 процента, достигнув 90 962 в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а фонд зарплаты возрос на 33,4 процента.

Об этом на XXXII заседании Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения государств-участниц СНГ министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в понедельник Trend.

По словам министра, повышение минимальной зарплаты на 93 процентов, размера минимальной пенсии на 72 процентов, повышение социальных пособий и пенсий, в среднем, вдвое, учреждение двух новых видов пенсий и другие меры оказали существенную социальную поддержку благосостоянию более 4,2 миллиона человек.

Министр отметил, что до конца года планируется открытие еще двух центров DOST, а в 2025 году их число в стране достигнет 31, добавив, что также до конца октября в полное пользование будет сдана подсистема «Занятость».

Бабаев напомнил, что с первого января 2019 года в стране началось электронное пенсионное назначение, и по сегодняшний день в электронном порядке назначены пенсии свыше 14 тысячи человек.

Министр труда также сказал, что охват программой самозанятости в Азербайджане в прошлом году увеличился на более, чем в шесть раз, а в 2019 году на основании этой программы запланировано создание 10 тысяч малых домашних хозяйств и малых предприятий.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Обсуждено развитие отношений между Азербайджаном и Ираном
Политика 9 октября 19:51
В Азербайджане будет запущена электронная Альтсистема в сфере занятости
Азербайджан 4 октября 16:56
В Азербайджане значительно возросло число трудовых соглашений - министр труда
Азербайджан 4 октября 14:38
В Азербайджане прогнозируется рост уровня средней зарплаты до 15 процентов - министр
Общество 4 октября 14:11
В 2019 году уровень минимальной пенсии в Азербайджане вырос в 2 раза - министр
Общество 4 октября 13:38
В 2020 году Всемирный Банк присоединится к программе самозанятости в Азербайджане
Общество 4 октября 13:02
Лента новостей
Трудовой стаж, накопленный в России, не учитывается при назначении пенсии в Азербайджане – Хады Раджабли
Общество 12:18
В НАНА проходит круглый стол на тему «Азербайджан и Китай на «Великом шелковом пути»»
Бизнес 12:17
Турция гордится отношениями с тюркоязычными странами – Эрдоган
Турция 12:16
Укрепление отношений между тюркоязычными странами на пользу всему региону – администрация президента Турции
Турция 12:12
Эльмар Мамедъяров встретился с президентом Тюркской академии
Политика 12:00
Казахстано-Германское нефтедобывающее предприятие привлечет работы по ремонту скважин
Тендеры 11:59
В Бакинской высшей школе нефти прошла очередная конференция TEDxBHOS
Бизнес 11:54
Айдын Сафиханлы: Защита Нжде со стороны Пашиняна в Ашгабаде еще раз продемонстрировала пропаганду Арменией фашизма
Политика 11:52
Повышение эффективности экономического сотрудничества в рамках Тюркского совета - одна из главных задач - глава МИД Кыргызстана
Политика 11:50