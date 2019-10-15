Работа школы не должна ограничиваться только родительскими собраниями - Махаббат Велиева

15 октября 2019 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работа школы не должна ограничиваться только родительскими собраниями.

Об этом на конференции на тему «Образование Баку: успехи и задачи» сказала замминистра образования Махаббат Велиева, сообщает во вторник Trend.

По ее словам, в сравнении с прежними годами родителей стало трудно привлекать к школе.

Замминистра считает, что родители неправильно расставляют приоритеты. «Привлекая родителей к образовательному процессу, можно коренным образом изменить их отношение к детям. Дело не только в том, чтобы проводить родительские собрания, или звать родителей на праздничное мероприятие, чтобы они наблюдали, как выступают их дети. Родители должны приходить в школу для того, чтобы знакомить их с требованиями современности. Иногда мы видим, как родители вмешиваются в выбор специальности детей. Если родители будут информированы о требованиях современности, о потребностях рынка труда, то изменится и их отношение к учебе. К сожалению, электронные доски в классах некоторых школ используются как обычные доски, тогда как такая доска — носитель больших возможностей. Это должны знать и директоры школ, и необходимо доносить это до родителей», - сказала замминистра.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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