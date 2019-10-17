В Баку во время сортировки отходов обнаружена редкая книга XIX века

17 октября 2019 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Балаханском заводе по сортировке твердых бытовых отходов в ходе процесса сортировки обнаружена редка книга, относящаяся к XIX веку.

Как сообщает в четверг Trend, книга комментариев поэта, философа и ученого Абдураххмана Джами к произведению "Эль - Кафийэ" египетского ученого Ибн Хаджиба, который жил в ХII веке, была издана на арабском языке в Стамбуле.

В настоящее время книга находится в уголке "Необыкновенные находки" Балаханского завода.

Отметим, что интересные предметы, обнаруженные в процессе сортировки, демонстрируются участникам информационных туров на предприятии, которые организуются ОАО "Чистый город".

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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