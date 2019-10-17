В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности провело очередное мероприятие по обеспечению пищевой безопасности в Шамкирском районе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе мониторинга было установлено, что житель Гекгельского района Мамедов Азер Джумшуд оглу продает у дороги в поселке Чинарлы Шамкирского района около 58 кг мяса и мясной продукции неизвестного происхождения, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу и не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям.

Продажа непригодного для употребления в пищу мяса была пресечена.

Пробы мяса были отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности. Результат анализов подтвердил, что мясо старое, является мясом умершего животного, и подверглось бактериологическому заражению.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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