В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)

17 октября 2019 20:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности провело очередное мероприятие по обеспечению пищевой безопасности в Шамкирском районе, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В ходе мониторинга было установлено, что житель Гекгельского района Мамедов Азер Джумшуд оглу продает у дороги в поселке Чинарлы Шамкирского района около 58 кг мяса и мясной продукции неизвестного происхождения, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу и не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям.

Продажа непригодного для употребления в пищу мяса была пресечена.

Пробы мяса были отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности. Результат анализов подтвердил, что мясо старое, является мясом умершего животного, и подверглось бактериологическому заражению.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
  • В Шамкире пресечена продажа десятков кг мертвечины (ФОТО)
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