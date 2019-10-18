В Баку создана система ученического самоуправления

18 октября 2019 13:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В общеобразовательном учреждении Управления образования города Баку создана система ученического самоуправления.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление, система создана с тем, чтобы привить школьникам такие качества, как самоуправление, предприимчивость, уверенность в себе, поддержать их в осознании будущей профессиональной ответственности, создать условия для их высокой информированности во время выбора специальности и помочь им овладеть навыками достижения цели посредством практических заданий.

В рамках системы ученического самоуправления, которая создана в столичной полной средней школе №192, ученики, отличившиеся в учебном процессе, в определенные дни, исполняя должность директора школы, заместителя директора, руководителя детского объединения, будут управлять школой.

Ученики VIII, IX и X классов, которые будут участвовать в управлении школой, смогут принимать соответствующие решения в связи с учебным процессом, административными и другими делами, а также внедрять новшества.

Отметим, что в связи с системой ученического самоуправления в школе будет организован день "открытых дверей". В этот день родители будут широко проинформированы об учениках, участвующих в управлении школой в рамках проекта, и выполненных в течение недели заданиях.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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