За 8 месяцев в Азербайджане родилось более 91 тыс. детей

18 октября 2019 12:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала 2019 года численность населения Азербайджана увеличилась на 53 894 человек, или на 0,5 процента, составив 10 035 351 человека по состоянию на первое августа, сообщает Trend со ссылкой на Госкомстат.

52,8 процента от общей численности населения составляют городские жители, 47,2 процента - сельские. 49,9 процента из них мужчины, 50,1 процента - женщины.

Естественный прирост населения составил 53 597 человек.

За январь-август этого года в Азербайджане родились 91 513 ребенок. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий коэффициент рождаемости на каждые 1 000 человек вырос с 13,8 до 13,9. Так, 53,3 процента новорожденных - мальчики, а 46,7 процента - девочки. Среди них 2144 двойни, 54 троен и четыре четверни.

В январе-августе были зарегистрированы 37916 случаев смерти. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень смертности на каждые 1 000 человек населения снизился с 6,0 до 5,7.

(Текст: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @kamala_mammadli

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