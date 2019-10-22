В центре Баку будет ограничено движение автотранспорта

22 октября 2019 14:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением 25-26 октября в Баку XVIII саммита глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения на ряде улиц и проспектов движение автомобилей периодически будет ограничиваться, и перенаправляться.

Об этом сказал начальник отдела Государственного управления дорожной полиции ГУП Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, сообщает во вторник Trend.

Асадов отметил, что 23-24 октября запланирована транспортировка из аэропорта в отели высокопоставленных гостей и участников мероприятия, и по этой причине по дороге к Центру Гейдара Алиева, Бакинскому конгресс-центру, отелю Hyatt Regency и другим гостиницам и учреждениям будут приняты меры безопасности: «24 октября с 08:30 и до завершения мероприятий временами будет ограничено движение автомобилей на площади Азнефть, ул. Ниязи, просп. Нефтяников, ул. Р. Рзы, А.Бакиханова, Ю.Сафарова, К.Рагимова, У.Гаджибекова, З. Алиевой, проспектах Строителей и Н. Нариманова, 10-й заводской круг, просп. Г. Алиева. ул. М. Гусейна и Т. Эльчина и на примыкающих и пересекающихся с ними других улицах. В частности, полностью будет ограничено движение на просп. Хатаи и на участке ул. Тебриз от пересечения с ул. Гасаноглу и до пересечения с ул. Гадирбекова. Просьба, отдавать предпочтение общественному транспорту, и во избежание пробок и заторов, меньше пользоваться личным автотранспортом».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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