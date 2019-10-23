В Шеки и Шамахинском районе будут перебои в газоснабжении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в г. Шеки будут вестись работы по подключению двух газовых линий, поэтому с 09:00 в газоснабжении группы абонентов города будут перебои, сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Также планируются ремонтные работы на линии среднего давления, обеспечивающей газом село Чухурюрд Шамахинского района, в связи с чем с 10:00 и до завершения работ в ряде сел района газоснабжение временно будет приостановлено

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.