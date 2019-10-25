В Азербайджане обновлено содержание 39 электронных учебников

БАКУ /Trend/ - На портале www.e-derslik.edu.az, функционирующем на азербайджанском и русском языках, где размещены учебники, 39 учебников заменены на новые, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

В том числе заменены все учебники для второго класса, 12 учебников для третьих классов обоих секторов, 8 учебников для четвероклассников и четыре учебника для восьмых классов.

В настоящее время на портале размещены 257 электронных пособий - 233 учебника, 22 методических пособия, два материала по внеклассному чтению.

Число учебников, дополненных видеоматериалами, графикой и другими мультимедийными средствами, доведено до 27.

Отметим, что в октябре портал больше всего посещений было из пяти стран – Азербайджана, России, Турции, Грузии и США.

Наибольший интерес фиксировался к учебникам математики (6 и 7 классы), английского языка (5 и 7 классы) и географии (6 класс).

Отметим, что портал функционирует с 2014 года..

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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