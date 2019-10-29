Предприниматели Азербайджана смогут импортировать пищевую продукцию по электронной системе

БАКУ/Trend/ - Предприниматели, импортирующие пищевую продукцию в Азербайджан, смогут обращаться в Агентство пищевой безопасности с помощью электронной системы, которая будет создана до конца этого года.

Об этом сказал журналистам заведующий сектором Агентства пищевой безопасности Самир Рустамли, сообщает во вторник Trend.

«Система создается исходя из Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019-2025 гг. До конца этого года планируется полностью электронизировать процедуры по импорту и экспорту, и предприниматели смогут обращаться в Агентство, не покидая офис и рабочие места», - сказал Рустамли.

Заведующий сектором также обратился с предупреждением к предпринимателям: «Необходимо правильно выбирать торговых партнеров для импорта продукции в страну. Тем самым они приобретут статус надежного импортера и добьются сокращения частоты проверок ввезенной продукции», - отметил собеседник агенства.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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