Налоги на сигареты и табак должны быть повышены - ВОЗ

БАКУ/Trend/ - Статистика злоупотребления спиртными напитками в Азербайджане не так велика, как в России. Но, несмотря на это, в стране необходимо повысить налоги на спиртные напитки, нужно запретить их рекламу.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по первичным услугам здравоохранения Сампреети Айпанджигули, на семинаре «Первичные услуги здравоохранения и повышение потенциала в борьбе с неинфекционными заболеваниями».

По ее словам, сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место среди заболеваний, являющихся причиной смерти в Азербайджане. Основным фактором риска образования этих заболеваний является курение табачных изделий.

Айпанджигули считает, что в Азербайджане необходимо снизить употребление табака.

«Необходимо повысить налоги на табачные изделия, большим шрифтом писать на пачках сигарет «Опасно для здоровья», печатать фото, демонстрирующее опасность сигарет для здоровья. Наряду с этим, в Азербайджане необходимо запретить рекламу сигарет и курение в общественных местах. Я впервые нахожусь в Азербайджане. Я наблюдаю как люди курят проходя или стоя на улице. Может быть это приемлемо для Азербайджана. Но я надеюсь, что в скором времени ситуацию изменится», - сказала эксперт.

Она добавила, что энергетические напитки - новая сфера для ВОЗ, и она обращает внимание на этот вопрос.

«Больше всех к употреблению энергетических напитков склонна молодежь. Таким образом, они употребляют большое количество кофеина, что в последствии приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Необходимо определить политику по запрещению энергетических напитков», - подытожила Сампреети Айпанджигули.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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