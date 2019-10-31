В БГУ пройдет «Астрономическая олимпиада школьников»

31 октября 2019 14:45 (UTC+04:00)

1 декабря 2019 года в Бакинском государственном университете (БГУ) пройдет «Астрономическая олимпиада школьников».

Цель проекта - повысить интерес учащихся к области астрономии, поощрение интереса общества к этой области с тем, чтобы ей в системе образования уделялось больше внимания, создание конкурентной среды.

Свои знания и навыки на олимпиаде смогут продемонстрировать учащиеся IX-X классов.

Организаторами олимпиады являются БГУ, Республиканский центр развития детей и молодежи, Шамахинская астрофизическая обсерватория и Планетарий Туси-Бохм.

Отметим, что «Астрономическая олимпиада школьников» будет проходить в рамках IIIконкурса грантов по развитию и инновациям Министерства образования, победители соревнования будут награждены сертификатами и призами.

Для участия можно зарегистрироваться по адресу http://bit.ly/2pmmVfJили на сайтах организаторов. Регистрация продлится до 23:59 10 ноября.

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