Завтра в Баку будет до 17 градусов тепла

4 ноября 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра утром прогнозируется постепенное прекращение дождя, во второй половине дня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Южный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 8-11, днем - 15-17, в Баку ночью 9-11, днем - 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 770 до 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в Лянкяран-Астаринской зоне ожидается дождь. Местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - 4-9, днем - 14-19, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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