Главам районных ИВ Баку сделаны серьезные предупреждения

6 ноября 2019 10:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Исполнительной власти г. Баку состоялось совещание, посвященное вопросам исполнения распоряжений Президента Ильхама Алиева, данных в ходе приема главы ИВ Баку Эльдара Азизова, сообщает в среду Trend со ссылкой на ИВ Баку.

Поручения главы государства касались качества и темпа работ по благоустройству столицы, а также предстоящих задач.

В совещании приняли участие главы ИВ районов Баку, руководители хозяйственных служб города.

Открывая совещание, глава ИВ Баку Эльдар Азизов ознакомил присутствующих с задачами, поставленными Президентом перед городскими властями. Также он остановился на недостатках, отмеченных главой государства. «ИВ Баку и районов города должны сделать выводы из замечаний Президента и строить свою работу в соответствии с требованиями главы государства. С учетом происходящих сегодня в различных сферах страны системных изменений и революционных реформ, каждый руководитель, каждый чиновник должен пересмотреть формы и методы своей работы. Необходимо проанализировать все недостатки и упущения и принять меры к их устранению. Критика и самокритика при этом должны стать нормой», - сказал Азизов.

На совещании были доведены до внимания замечания Президента в связи со все еще имеющими место случаями незаконного строительства, были даны поручения в связи с уходом на должном уровне за созданными парками и скверами.

Был затронут и вопрос обращений в ИВ и другие структуры граждан города, которым, согласно поступающей информации, не всегда оказывается должное внимание и имеют место случаи волокиты.

Азизов особо подчеркнул необходимость объявления беспощадной борьбы взяточничеству, устранения других негативных явлений, проведения постоянных встреч с гражданами на местах, чуткого отношения к их обращениям.

Он также распорядился подготовить план мер по устранению озвученных недостатков.

На мероприятии главы отдельных районов Баку, выступив, сказали, что сделают выводы из справедливых замечаний главы государства, и в кратчайшее сроки примут необходимые меры.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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