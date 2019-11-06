Подготовлены предложения по упрощению импорта лекарств в Азербайджан - замминистра

6 ноября 2019 13:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство здравоохранения подготовило предложения по упрощению регистрации импортируемых лекарств и таможенных процедур.

Об этом сказал заместитель министра здравоохранения Эльсевяр Агаев.

По его словам, предусматривается внесение изменений в законодательство, связанное с упрощением регистрации импортируемых лекарств и таможенных процедур.

"Министерство здравоохранения подготовило и представило Кабинету связанные с этим предложения. Государственный таможенный комитет также активно участвует в осуществлении данных вопросов. Думаю, этот вопрос решится в ближайшее время», - сказал Агаев.

Отметим, что вице-премьер Али Ахмедов ранее отметил важность, в первую очередь, упрощения регистрации и таможенного оформления импортируемых в страну лекарств.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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