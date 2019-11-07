"Азерсу": Сокращение осадков в Азербайджане создало трудности в ряде районов

7 ноября 2019 12:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сокращение осадков в Азербайджане, в особенности, в летние месяцы, создало в этом году трудности в ряде районов.

Об этом в пресс-конференции, проведенной в штабе правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) сказал председатель ОАО «Азерсу» Горхмаз Гусейнов, сообщает в четверг Trend.

Гусейнов отметил, что по поручению Президента Ильхама Алиева в этих районах создаются альтернативные источники воды: «В Гедабеке и Лерике эти работы завершены, а в Шекинском, Шамахинском и Товузском районах завершаться в следующем году».

Коснувшись качества воды в районах, Гусейнов добавил, что согласно Стратегической «дорожной карте», в регионах созданы управления водоканала и региональные лаборатории: «На первоначальном этапе лаборатории оснащены оборудованием, машинными механизмами, набраны кадры, чтобы был обеспечен контроль всей водной инфраструктуры, находящейся на балансе «Азерсу». В дальнейшем планируется контролировать всю воду, используемую гражданами в регионах».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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