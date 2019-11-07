В Азербайджане проведен марш по случаю Дня Государственного флага (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министерства обороны и образования провели в поселке Гузанлы Агдамского района "Знаменный марш", приуроченный к 9 ноября - Дню Государственного флага Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны, основной целью проведения марша является пропаганда национальных атрибутов, воспитание молодежи в духе патриотизма, национальных традиций и ценностей.

В марше приняли участие военнослужащие министерства обороны, замминистра образования Фирудин Гурбанов, глава Исполнительной Власти Агдамского района Вагиф Гасанов, депутаты Милли Меджлиса (парламент), члены Общественного совета при министерстве образования, руководители медиа-структур, военные, известные представители интеллигенции, учителя и учащиеся, представители СМИ.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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