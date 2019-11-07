Azercell огласила услуги «Мобильной глазной клиники»

7 ноября 2019 17:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Компания Azercell, которая стремится упростить жизнь людей с помощью современных технологий и эффективных решений, продолжает организовывать бесплатные офтальмологические обследования, сообщает Trend в компании. В течение октября "Мобильная глазная клиника" Azercell провела осмотр учеников Насиминского и Ази Аслановского филиала Республиканского Центра развития детей и молодежи № 2. В рамках визита клиники в Сабунчинский район, поселок Бакиханова была оказана медицинская помощь детям из малообеспеченных семей, а также детям с ограниченными возможностями. В целом в октябре услугами клиники воспользовались около 100 детей.

"Мобильная глазная клиника" Azercell, начавшая свою деятельность 1 июня 2011 года - в Международный день защиты детей, оснащена новейшим медицинским оборудованием. Услугами "Мобильной Глазной Клиники", созданной с целью обеспечения офтальмологического обследования и профилактики глазных заболеваний у детей, лишенных родительской опеки, также пользуются престарелые лица, малообеспеченные семьи и вынужденные переселенцы.

Отметим, что обследование и лечение проводится Общественным Объединением "Xəzər Qayğıkeşlik Layihəsi", при поддержке Azercell.

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Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО “Azercell Telekom” было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране- 99.2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%. Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G, мобильный абонентский сервис, онлайн обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn Peopl

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