На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)

9 ноября 2019 15:27 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня на Бакинском приморском бульваре проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага.

Trend представляет фотографии с этого, наполненного позитивом мероприятия.

Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага.

Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева об учреждении Дня Государственного флага от 17 ноября 2009 года, ежегодно девятого ноября в Азербайджане отмечается День Государственного флага Азербайджана.

(Фото: Заур Мустафаев)

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  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
  • На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)
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