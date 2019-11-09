На Бакинском бульваре состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня Государственного флага (Фоторепортаж)

БАКУ/Trend/ - Сегодня на Бакинском приморском бульваре проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню Государственного флага.
Trend представляет фотографии с этого, наполненного позитивом мероприятия.
Отметим, что сегодня в Азербайджане отмечается День Государственного флага.
Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева об учреждении Дня Государственного флага от 17 ноября 2009 года, ежегодно девятого ноября в Азербайджане отмечается День Государственного флага Азербайджана.
(Фото: Заур Мустафаев)
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