Освобождены еще трое задержанных во время незаконной акции в центре Баку

18 ноября 2019 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Тофиг Ягублу, Руфат Сафаров и Баба Сулейман, задержанные в административном порядке по обвинению в сопротивлении полиции во время попытки так называемого «Национального совета» провести незаконную акцию 19 октября в Баку, освобождены.

Как сообщает в понедельник Trend, вышеназванные лица были признаны виновными по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях, им было назначено наказание в виде 30 суток административного ареста.

Срок наказания истек 18 ноября и они были выпущены на свободу.

Напомним, что задержанный в административном порядке по причине грубого нарушения общественного порядка во время незаконной акции Сеймур Ази, освобожден 16 ноября.

Отметим, что члены организации, называющей себя «Национальным советом» демократических сил, попытались провести незаконную акцию 19 октября 2019 года в центральной части столицы.

Благодаря предпринятым мерам, это противозаконное мероприятие было пресечено, задержаны около 60 человек, в том числе организаторы и активные участники незаконной акции. Из них действия 18 лиц были квалифицированы соответствующим образом и переданы в суды. Остальные 42 человека после дачи показаний и официального предупреждения о недопустимости противозаконных деяний были освобождены.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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