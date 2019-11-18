Оглашены итоги голосования в Палату представителей Национального собрания Беларуси в Баку

БАКУ/Trend/ - 17 ноября 2019 года состоялись выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу Посольства Беларуси.

Сообщается, что на участке для голосования № 709 в городе Баку Азербайджанской Республики Купаловского избирательного округа № 95 в выборах участвовали семь кандидатов: Костусев Григорий Андреевич, Лаврецкий Данила Олегович, Майский Александр Леонидович, Орлова Оксана Евгеньевна, Поправко Петр Иванович, Сайганова Татьяна Ивановна, Шевко Евгений Маратович.

В голосовании приняли участие 100% от списочного состава избирателей.

По результатам голосования за Т.И.Сайганову отдано 53,84% голосов, за О.Е.Орлову – 23,07%, за Е.М.Шевко – 7,69%, за Д.А.Лаврецкого, А.Л.Майского и П.И.Поправко – по 3,85% голосов избирателей. За Г.А.Костусева не проголосовал никто.

Не поддержали ни одного из кандидатов 3,85% избирателей. Недействительные бюллетени отсутствовали.

В день голосования выборный процесс проходил в присутствии международных наблюдателей.

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