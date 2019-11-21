NANOCELL – LG представляет усовершенствованный LCD телевизор

Компания LG, как лидер рынка бытовой электроники, стремится предоставлять инновации также в своей линейке телевизоров. На протяжении многих лет LG Electronics (LG) постоянно обновляла свои премиальные LCD - телевизоры.

Чтобы привлечь внимание к технологии «NanoCell Display», телевизоры LG вновь представлены под названием «NanoCell». Технология «NanoCell» — это четкий и отличительный бренд, воплощающий способность телевизоров обеспечивать яркую коллекцию цветов и впечатляющее качество изображения.

До недавнего времени зрителям приходилось сидеть напротив экрана, чтобы наслаждаться изображением телевизора. С появлением экранов «IPS» у потребителей появилась возможность видеть изображение с более широких углов. «LG» представила технологию «NanoCell» для дальнейшего расширения возможностей своих зрителей. Телевизоры «NanoCell» создают чистые цвета, применяя наночастицы в качестве очистителя. Благодаря насыщенной цветовой палитре телевизоры «NanoCell» поддерживают более миллиарда цветов. Телевизоры оснащены системой «NanoBlack», которая контролирует заднее освещение, чтобы сделать черный цвет более изысканным. Телевизоры «NanoCell» защищают от контраста и сводят к минимуму воздействие света.

Серия «NanoCell» 2019 включает 14 моделей размером от 49 до 75 дюймов, в том числе флагманский 75-дюймовый 8K LCD -телевизор (модель SM99).

86-дюймовая модель «4K NanoCell TV» в начале года награждена премией «CES 2019 Innovation Award». Используя интеллектуальные процессоры, «NanoCell» анализирует содержание и использует алгоритм для улучшения качества изображения и звука.

«NanoCell» также поддерживает высококачественный HDR-контент, разработанный «Dolby Vision ™». Технология «Dolby» создает новый стандарт качества изображения. Новые «NanoCell»телевизоры, которые обеспечивают высокое качество с расширенными визуальными возможностями, также используют революционную аудиотехнологию – «Dolby Atmos®», которая позволяет «LG» распространять звук в комнате и в трехмерном пространстве.

«Ближний Восток и Африка — это рынки, на которых мы наблюдаем более широкое технологическое развитие. Потребитель ожидает лучшего от бытовой электроники. Философия «LG» основана на подходе к людям, которая подразумевает представление новых возможностей по всему миру. Мы гордимся тем, что являемся лидером рынка благодаря нашему телевизору «NanoCell», идеально подходящему для больших семей

и социальных групп. «LG» будет продолжать инвестировать в инновации и держать людей в центре событий о деятельности компании», - сказал Джеймс Ли, президент LG Electronics Middle East Africa.

О подразделении LG Home Entertainment:

LG Home Entertainment (техника для домашних развлечений) - подразделение LG Electronics, которое является лидером промышленности, занимающимся разработкой современных плоскопанельных телевизоров и мониторов, видео и аудиотехники, проекторов и портативных компьютеров. Подразделение является известным новатором в отрасли, вносящим революционные изменения в категорию премиальных телевизоров - OLED. LG с помощью таких инновационных продуктов как OLED и Nano Cell работает над улучшением домашних развлечений для своих клиентов.

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