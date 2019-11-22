Труд домохозяек должен быть оценен

БАКУ/Trend/ - Государственный комитет по Проблемам Семьи, Женщин и детей осуществляет мероприятия, связанные с оценкой трудностей и проблем неработающих, осуществляющих уход на дому за детьми женщин. Об этом сообщила председатель Госкомитета Хиджран Гусейнова на пресс-конференции в штабе Партии "Ени Азербайджан".

Гусейнова сказала, что недавно, по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, были выделены из бюджета значительные средства на решение ряда социальных вопросов.

"У нас много женщин, которые не работают, а сидят дома, ухаживая за детьми. Немало стран выделяют определенные средства для компенсации труда домохозяек. Мы также рассматриваем этот вопрос. Необходимо, чтобы труд женщин, ухаживающих за ребенком, был оценен", - подытожила Гусейнова.

(Автор: Эльчин Мехтиев, текст: Эльдар Джанашвили)

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