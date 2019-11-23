В Баку выявлен продуктовый магазин, торгующий просроченной продукцией

23 ноября 2019 14:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается осуществление мер по обеспечению пищевой безопасности.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности, на основании обращения группы жителей по телефону горячей линии 1003, сотрудники Агентства провели осмотр пищевых продуктов в маркете "Реал" в Баку по адресу Сабаильский район, улица Гурбана Аббасова. Во время осмотра была обнаружена просроченная молочная продукция, которая согласно законодательству была изъята и уничтожена.

В связи с выявленными недостатками руководство предприятия было привлечено к административной ответственности и деятельность объекта была взята на контроль. Даны обязательные к исполнению поручения в связи с оздоровительными мерами. Соответствующим лицам были разъяснены требования законодательства и технических нормативно-правовых актов.

Агентство рекомендует потребителям при покупке продуктов внимательно изучать информацию на этикетке. В случае негативных фактов немедленно обращаться на горячую линию Агентства 1003.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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