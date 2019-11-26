В Азербайджане задержаны 4458 находившихся в розыске лиц

26 ноября 2019 02:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году в Азербайджане задержаны 505 человек пытавшихся пересечь госграницу по поддельным документам и 4458 находившихся в розыске лиц, сообщает Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС).

Об этом было сказано в ходе служебного совещания под руководством начальника Службы, генерал-полковника Эльчина Гулиева с участием должностных лиц пограничного контроля ГПС и начальников погранично-контрольных пунктов.

Совещание было посвящено ситуации на погранично-пропускных пунктах госграницы.

На совещании Гулиев отметил, что в результате работ, проделанных под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в последние годы развились социально-экономические отношения с зарубежными странами, расширились выгодные торговые связи и увеличился поток туристов в страну. В связи с этим в условиях серьезного роста количества лиц и транспортных средств, пересекающих госграницу, большое значение имеет усиление служебной деятельности пограничного контроля. Было подчеркнуто, что наблюдается положительная динамика статистических показателей пропускных пунктов через госграницу, и что в достижении этих успехов важную роль играют проводимые реформы и сттруктурные изменения.

Так, в текущем году через государствнную границу были пропущены 15 612 117 лиц (на 11% больше в сравнении с 2018 г.) и 1 960 403 транспортных средств (на 12% больше в сравнении с 2018 г.)

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Чингиз Гусейнов)

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