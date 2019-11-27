Температура тела (ФОТО)

С самого детства нам известно, что нормальная температура тела — это 36,6 градуса. Если на градуснике более высокий показатель, значит, мы заболели. Всегда ли повышенная температура тела говорит о том, что в организме случился сбой, и почему она повышается, а также когда срочно надо обращаться к врачу?

Зачем повышается температура тела? Высокая температура для большинства людей — это недомогание, слабость, разбитое состояние. И, конечно, когда мы видим на градуснике цифры выше 37, то расстраиваемся. Но на самом деле способность тела повышать температуру — это удивительный подарок, который нам сделала природа. Именно благодаря гипертермии наше тело способно самостоятельно бороться с чужеродными организмами. Повышение температуры тела в ответ на внедрение вирусов или бактерий — это защитная реакция, направленная на усиление иммунного ответа. При повышенной температуре иммунные факторы работают наиболее активно. Так как это защитная реакция, то не стоит впадать в панику и пытаться сразу же сбить температуру с помощью жаропонижающих средств. Такими действиями вы будете подавлять иммунный ответ и мешать организму бороться с инфекциями.

Причины повышения температуры. Любой воспалительный процесс в отдельно взятом органе, будь то стоматит, пиелонефрит, тонзиллит, воспаление придатков и даже кариес, может повлечь за собой повышение температуры. Также спровоцировать лихорадку может пищевое отравление или любая другая интоксикация. Тогда высокая температура будет сопровождаться нарушением стула, рвотой, головной болью. Высокую температуру также провоцируют различные эндокринные заболевания. Иногда незначительное повышение температуры тела у женщин может быть связано с менструальным циклом: когда начинается овуляция, температура тела повышается, но с началом менструации приходит в норму. В этом случае повода для беспокойств нет.

Как снижать температуру? Во-первых, не нужно впадать в панику и добиваться снижения температуры, если она не превышает 38 градусов. В этом случае будет достаточно постельного режима и обильного питья. Если температура выше 38 градусов, нужно смотреть по состоянию, потому что для каждого человека критическая температура тела своя. Конечно, если у ребенка случались судороги при повышении температуры, ее необходимо немедленно снизить. Если столбик ртути добрался до отметки 38, это в любом случае повод вызвать участкового врача: необходимо осмотреть больного и выяснить причины лихорадки.

Для того чтобы облегчить состояние больного без медикаментов, можно сделать холодные компрессы на лоб и обтирание тела тёплой водой. Если болеет ребёнок, то водочно-уксусное обтирание лучше не делать. Резкий запах этих веществ может вызвать спазм дыхательных путей, а компоненты такого раствора могут всосаться через кожу и усилить

интоксикацию. Можно намочить шерстяные носочки теплой водой и надеть на ребенка. По мере того как носки будут высыхать, температура тела будет значительно снижаться. В качестве питья при повышенной температуре тела отлично подойдёт щелочная минеральная вода с низким процентом минерализации и обычная кипячёная вода, а также морсы из клюквы, смородины, облепихи и брусники.

Сбить температуру не всегда бывает просто, и иногда это нужно сделать еще и быстро. Достаточно скомбинировать два популярных жаропонижающих – ибупрофен и парацетамол (ацетаминофен). Вместе они удивительным образом хорошо взаимодействуют и становятся намного эффективнее.

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