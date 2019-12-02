Азербайджанская гимнастка завоевала четвертую медаль за один месяц (ФОТО)

2 декабря 2019 22:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Будапеште прошел X Международный кубок "Новый год" по художественной гимнастике. Как сообщает Trend, в соревнованиях приняли участие около 400 гимнасток из 21 клуба, представляющих Венгрию, Азербайджан, Италию, Кипр, Израиль, Украину, Словакию, Чехию, Латвию, Россию, Грузию, Хорватию и Ирландию.

Азербайджанская гимнастка Мина Аббасова стала первой среди гимнасток 2010 года рождения и завоевала свою четвертую медаль за один месяц. Это - ее 39-я медаль (15 золотых, 20 серебряных, четыре бронзовых).

Кроме Мины Аббасовой, на этом соревновании Азербайджан также представляли члены клуба Gym Kids. Азербайджанские гимнастки Фатима Ализаде (2012), Айбениз Гафарова (2014), Самира Рзаева (2014), Даниэла Сафарова (2010) заняли первые места в различных возрастных категориях.

Марьям Новрузова (2013), Марьям Балогланова (2012) и Алина Гашимова (2010) завоевали серебряные медали.

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  • Азербайджанская гимнастка завоевала четвертую медаль за один месяц (ФОТО)
  • Азербайджанская гимнастка завоевала четвертую медаль за один месяц (ФОТО)
  • Азербайджанская гимнастка завоевала четвертую медаль за один месяц (ФОТО)
  • Азербайджанская гимнастка завоевала четвертую медаль за один месяц (ФОТО)
  • Азербайджанская гимнастка завоевала четвертую медаль за один месяц (ФОТО)
  • Азербайджанская гимнастка завоевала четвертую медаль за один месяц (ФОТО)
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