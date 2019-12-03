В Барде будет посажено 8 тыс. деревьев за один день

3 декабря 2019 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках инициативы Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев за день в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими в Бардинском районе будет высажено восемь тысяч деревьев, сказал во вторник Trend замглавы Исполнительной власти района Ильхам Мамедов.

По его словам, в рамках этой инициативы на участке дороги Агджабеди-Бахрамтепе, проходящей через Барду, в районе будут проведены работы по озеленению. Деревья будут посажены на площади примерно семь-восемь гектаров.

Замглавы ИВ Бардинского района отметил, что в районе, в основном, будут посажены лесные породы деревьев, и немного фруктовых, добавив, что для подготовки к акции уже выровнены участки земли и вырыты лунки.

Отметим, что шестого декабря в республике будет осуществлена инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по высаживанию 650 тысяч деревьев за день, приуроченная к 650-летнему юбилею гениального поэта-мыслителя Насими.

Впервые в истории Азербайджана в один день будет высажено такое количество деревьев. Все саженцы выращены в 17 питомниках центров лесного хозяйства и ОАО «Озеленение и ландшафтный дизайн Азербайджана».

В основном, это ханский платан, эльдарская сосна, кипарис, акация, ясень, вяз, тополь, ольха, ива, лох, дикая фисташка, катальпа, олива, инжир, персик, слива, яблоня, гранат, липа, чинар, катальпа, древокорень и другие.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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