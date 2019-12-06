В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)

6 декабря 2019 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по посадке 650 тысяч деревьев в один день в связи с 650-летним юбилеем великого азербайджанского поэта Имадеддина Насими в Баку организована широкомасштабная кампания по высаживанию деревьев, сообщает в пятницу Trend.

Акция нацелена на пропаганду поэзии поэта на международной арене, увековечение его памяти, популяризацию культурного и литературного наследия Азербайджана.

В акции, организованной вдоль автомагистрали в Гарадагском районе, приняли участие до 1000 человек, включая главу Исполнительной власти Баку Эльдара Азизова, сотрудников ИВ Баку и Гарадагского района, работников департаментов, управлений и хозяйственных служб, которые посадили более 2000 деревьев, в основном, эльдарские сосны, кипарисы, оливковые и другие деревья.

В период подготовки к этой важной акции территория, предусмотренная для посадки деревьев, была расчищена, проведены линии для полива высаживаемых деревьев и других зеленых насаждений.

Акция продлится в течение дня во всех уголках столицы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
  • В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
  • В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
  • В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
  • В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
  • В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
  • В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
  • В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
  • В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
  • В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
  • В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
  • В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
  • В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
  • В Баку организована широкомасштабная акция по посадке деревьев (ФОТО)
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