Продолжительное повышение температуры Каспийского моря грозит последствиями

9 декабря 2019 10:00 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За последние годы температура поверхностных вод Каспийского моря увеличилась. Продолжение повышения температуры может привести к последствиям для морской экосистемы.

Об этом сообщили Trend в отделе гидрометеорологии Каспийского моря Института географии Национальной академии наук Азербайджана.

Сообщается, что температура поверхностных вод Каспийского моря повышалась на 0,35 градуса по Цельсию в 2001-2015 годах и в среднем на 0,023 градуса по Цельсию ежегодно.

Согласно исследованиям отдела, изменение температуры в море меняется из года в год. Однако, за 15 лет в Каспийском море наблюдается лишь постепенный рост, а не понижение температуры.

"Если так и продолжится, то это может привести к негативным последствиям для морской экосистемы, повышение температуры поверхностных вод оказывает очень негативное влияние на морскую экосистему", - сообщили в отделе Института.

В отделе института отметили, что рыбы, тюлени и другие обитатели морской среды привыкают к определенной температуре.

"Если температура поднимется на 0,5 или 1 градус, то происходит катастрофа, они начинают массово вымирать", - сказали в отделе.

Повышение температуры поверхностных вод на Каспии в основном связано с глобальным потеплением.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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