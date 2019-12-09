Дорожная полиция Баку предупредила водителей в связи с погодными условиями

БАКУ/Trend/ - Управление государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку (ГУПБ) предупредило водителей в связи с погодными условиями, сообщает в понедельник Trend.

Начальник отдела по связям с общественностью, полковник полиции Вагиф Асадов сказал, что водители должны управлять транспортными средствами, учитывая метеорологические условия: «Водители должны быть более внимательными в такие дни, снижать скорость до минимума, соблюдать дистанцию между автомобилями. Учитывая дорожные и метеорологические условия, водители должны управлять транспортными средствами таким образом, чтобы во время возникновения аварийной ситуации у них была возможность избежать опасности. Подчас водители управляют транспортными средствами не учитывая погодных условий, думая, что в случае какого-либо ДТП они не будут привлечены к ответственности. Однако, в соответствии с законом о дорожном движении, водители могут быть привлечены к ответственности за игнорирование дорожных и метеорологических условий».

Он подчеркнул, что, учитывая дорожные и метеорологические условия, водители должны надлежащим образом использовать коробку передач и тормозной механизм, государственные номера и фары автомобилей должны быть чистыми, чтобы при маневрировании участники движения могли их видеть.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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