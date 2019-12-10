Более 110 граждан Азербайджана, вернувшихся из очагов конфликта за рубежом, привлечены к ответственности

БАКУ /Trend/ - Более 110 мужчин-граждан Азербайджана, вернувшихся из очагов конфликта за рубежом, привлечены к ответственности.

Об этом сказал зампред Госкомитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров, сообщает во вторник Trend.

Гейдаров отметил, что в настоящее время процесс продолжается.

По его словам, около 400 граждан Азербайджана, участвующие в конфликтах за рубежом, лишены гражданства: «Они уже не смогут вернуться в страну».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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