Насладитесь наследием великого Насими вместе с Azercell (ВИДЕО)

С целью ознакомить иностранных читателей с творчеством великого поэта Насими посредством современных носителей информации, по инициативе Azercell Telekom газели поэта были загружены в раздел "Audiobook" ("Аудиокнига") мобильного приложения "Bookmate" на трех языках. Чтобы отметить 650-летие выдающегося философа-поэта, Azercell собрал руководителей дипломатических корпусов и бизнес структур, а также деятелей культуры на мероприятии под названием "İki Cahan".

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