В Баку выявлен магазин, торгующий суррогатом "спред" под видом сливочного масла (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана продолжает меры в направлении защиты прав потребителей и обеспечении пищевой безопасности.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство, на основании поступившей информации сотрудники АПБ провели мониторинг в магазине "Бизим супермаркет" по адресу улица Шарифзаде 154 А, Ясамальский район города Баку. В ходе проверки было установлено, что продукт "Ивановка" под торговой маркой "Узун омур" продавался под видом сливочного масла, что подтвердила надпись на витрине и в кассовом чеке, при том, что на этикетке указано - масло растительное спред.

По факту был составлен административный протокол и приняты другие надлежащие меры в рамках законодательства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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