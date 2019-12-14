В связи с Новым годом МЧС Азербайджана усилит меры пожарной охраны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Государственной службе пожарной охраны (ГСПО) МЧС, при участии заместителя министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта Этибара Мирзоева, состоялось оперативное совещание, посвященное тушению пожара 10 декабря текущего года на рынке строительных материалов EuroHome на территории Бинагадинского района Баку.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на МЧС, на совещании выступил начальник Государственной службы пожарной охраны министерства, генерал-майор внутренней службы Физули Асадов. Он проинформировал о мерах, предпринимаемых в целом по организации службы, дальнейшему повышению боевой и профессиональной подготовки личного состава, предотвращению и оперативному тушению пожаров с меньшими потерями.

Далее заместитель начальника ГСПО полковник Рза Худиев выступил с докладом в связи с тушением пожара на рынке строительных материалов EuroHome, расположенного на территории Бинагадинского района города Баку. Он отметил, что тушение пожара, относящегося к категории сложных, было организовано в соответствии с инструкцией, предприняты все возможные меры по минимизации потерь.

В своем выступлении заместитель министра, генерал-лейтенант Этибар Мирзоев в целом положительно оценил деятельность Государственной службы пожарной охраны в тушении пожара на территории рынка стройматериалов EuroHome, наряду с этим дал соответствующие поручения по повышению профессиональной, боевой и физической подготовки личного состава, усилению дисциплины, организации ремонта и эксплуатации противопожарной техники, проведению профилактических мероприятий на объектах, где пожарная охрана организуется на договорной основе, по реализации более эффективной противопожарной работы и другим направлениям. Замминистра также отметил важность повышения эффективности и усиления мероприятий по пожарной безопасности в связи с наступающим Новым годом.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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