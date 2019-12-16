Турецкие онкологи доказывают, что рак- это диагноз, а не приговор (ФОТО)

Несмотря на то, что в мире диагностируется все больше случаев онкологических заболеваний, слово рак уже не звучит, как приговор, для жителей большинства развитых стран.

Благодаря быстрому внедрению новых эффективных методов диагностики и лечения, пациенты с онкологией имеют гораздо более благоприятный прогноз и шанс на полное выздоровление.

Одной из стран, которая может похвастаться новейшими методами лечения рака, является Турция.

За последние десятилетия в стране, при поддержке правительства и частных инвесторов, была создана инновационная, высокотехнологичная медицинская индустрия.

Это позволило Турции добиться существенных успехов даже в лечении такого сложного вида онкологии, как опухоли мозга.

Еще начиная с 1997 года турецкие нейрохирурги успешно используют технологию гамма-ножа и входят в первую пятерку команд, использующих гамма-нож в мире по количеству обслуженных пациентов. Данная технология позволяет убивать опухолевые клетки методом высокоточного радиационного облучения без оперативного вмешательства, что значительно сокращает реабилитационный период и исключает осложнения, свойственные традиционной операции.

Сегодня в распоряжении нейрохирургов в ведущих турецких клиниках находится гамма-нож 5-го поколения, позволяющий направлять необходимые дозы излучения исключительно на опухоль, не затрагивая соседних органов и тканей. В ряде случаев иностранным пациентам нет необходимости оставаться в клинике после процедуры – они могут в тот же день возвращаться домой. Дальнейшее наблюдение и консультации проводятся через интернет, что существенно экономит средства пациентов.

Еще одним важным достижением турецкой нейрохирургии является возможность проведения интраоперационного МРТ-сканирования. В ходе операции пациента помещают в камеру МРТ, совместимую с операционным столом, для контроля качества удаления опухоли. После этого операция продолжается с учетом данных МРТ-сканирования. На сегодня только 22 клиники в Европе применяют такую технологию.

Наряду с нейрохирургией, турецкие онкологи активно внедряют последние достижения для лечения рака поджелудочной железы, печени, простаты и яичников. Здесь успешно оперируют даже те опухоли, которые были признаны неоперабельными в других странах - благодаря использованию новейшего оборудования и международных и собственных запатентованных ноу-хау. Например, роботизированная перинеальная простатэктомия с использованием хирургической системы Da Vinci Xi HD, внедренная турецким профессором урологии, позволяет удалять опухоли предстательной железы без вскрытия брюшной полости – благодаря использованию специального роботизированного оборудования, которое может добираться до предстательной железы через небольшой разрез в области промежности.

Для высокоточного облучения опухолей простаты и женских внутренних половых органов применяется внутрикорпоральная радиотерапия, когда радиоактивные лучи по специальным пластиковым трубкам доставляются непосредственно в опухоль. Эта технология позволяет сократить количество сеансов облучения и снизить риск осложнений.

Не менее важным для успешного лечения онкопациентов является взаимодействие онкологов, радиологов, химиотерапевтов, иммунологов и лаборантов. В Турции вы найдете весь комплекс профессиональных врачей, каждый третий из которых учился в Европе или США. Вместе с тем, лечение рака в Турции доступнее, чем на Западе или в Израиле.

“Турция сегодня представляет отличные возможности в области медицинского обслуживания. Мы ежедневно получаем запросы на лечение и реабилитацию из 165 стран. В 2018 году турецкие клиники приняли более 890 тысяч зарубежных пациентов, в 2019 ожидаем уже около 1 млн человек”, – сообщил Эмин Чакмак, председатель Турецкой ассоциации медицинского туризма.

Турецкая ассоциация медицинского туризма (THTC) была создана в 2005 году под эгидой правительства Турции с целью оказания поддержки зарубежным пациентам. Помимо помощи в выборе клиники ТНТС гарантирует дополнительные преимущества, включая бесплатный трансфер из аэропорта, скидку на проживание в отеле в Турции, предоставление бесплатного переводчика и многое другое.

Узнайте больше о лечении и реабилитации в Турции у представителей Турецкой ассоциации медицинского туризма в Украине:

Азербайджан +994 50 205 50 53 azerbaijan@thtdc.org

thtdc.org

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