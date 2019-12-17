В декабре откроется еще один Центр DOST – Сахиль Бабаев

БАКУ /Trend/ - В этом месяце откроется еще один Центр DOST, а также сданы новые учреждения по социальным услугам и реабилитации.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на очередном заседании коллегии министерства, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ведомство.

Он подчеркнул, что проект DOST, инициированный Первым вице-президентом, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой позволил обеспечить удовлетворенность граждан в сфере государственных социальных услуг.

Он напомнил, что число услуг Центров DOST достигло 132.

Министр сказал, что в этом году одним из приоритетных направлений для министерства был перевод социальных услуг в электронный формат, и за прошедший период текущего года были электронизированы 10 видов социальных услуг, в том числе, назначение двух видов пенсий и восьми пособий. До конца этого месяца завершится автоматизация многих других пособий и пенсий. В результате в течение года будет осуществлен переход 180 тысяч назначений в е-пространство.

Бабаев добавил, что будут продолжены меры по выделению жилья семьям шехидов и инвалидам войны, автомобилей лицам с инвалидностью различных категорий, и в этом месяце они тоже будут обеспечены жильем и автомобилями.

Министр также сказал, что в 2019 году число лиц, привлеченных к программе самозанятости, достигло 10,6 тысяч, и большинство из них уже обеспечены активами.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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