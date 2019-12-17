В Азербайджане будет усовершенствован механизм оказания соцуслуг на дому

17 декабря 2019 12:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана работает над новой моделью по оказанию социальными работниками услуг на дому нуждающимся лицам.

Об этом министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев сказал на мероприятии на тему «Сотрудничество с НПО в сфере социальных услуг, достижения и перспективы», сообщает во вторник Trend.

По словам министра, одиноким пожилым людям, инвалидам, другим лицам, нуждающимся в уходе, социальные работники оказывают услуги на дому: «В течение года 1000 социальных работников оказывают услуги по уходу на дому примерно 10 тысячам человек. Сейчас идет работа над новой моделью. Механизмы процедур по оказанию услуг на дому пожилым и одиноким лицам будут усовершенствованы, их охват будет расширен».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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