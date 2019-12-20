БАКУ/Trend/ - Изменение в сфере судебной экспертизы можно считать революционным событием.

Об этом сказал начальник Центра судебной экспертизы министерства юстиции Фуад Джавадов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, ранее не указывался срок проведения экспертизы, что приводило к недовольству граждан: «Раньше частыми были опоздания в связи со сроком проведения экспертизы. Согласно новому изменению, срок проведения экспертизы считается со дня направления дела на экспертизу. В течение пяти дней эксперт должен доложить в суде о результатах. В течение трех дней суд должен проинформировать учреждение экспертизы о принятии или отклонении заключения. Пока заключение не принято, исполнение приостанавливается. После его принятия исполнение может быть начато».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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