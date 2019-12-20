В Азербайджане экологические заключения будут выдаваться после общественных слушаний

20 декабря 2019 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане всем строительным проектам, которым требуется экологическое заключение, оно будет выдаваться после общественных слушаний.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал начальник Управления государственной экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Мирсалам Гамбаров, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, главная цель – это открытая оценка всех строительных, производственных и других проектов, являющихся объектом экологической экспертизы, с участием общественности и заинтересованных сторон.

«Поэтому раз один в месяц в Управлении государственной экспертизы организуется общественное слушание для объективной оценки всех представленных объектов с экологической точки зрения, обеспечения прозрачности и информирования общественности. В слушаниях участвуют стороны, представившие проект, исполнительные и муниципальные структуры, представители НПО, эксперты, жители этой территории и представители медиа. Заключение всем строительным проектам будет выдаваться только после общественных слушаний».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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