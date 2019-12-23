Совет печати: На 12:00 обращений от журналистов, освещающих муниципальные выборы в Азербайджане, не поступало

23 декабря 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 08:00 до 12:00 в Совет печати (СП) не поступало обращений от журналистов, освещающих муниципальные выборы в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на СП.

Согласно информации, сегодня с 08:00 до 19:00 номера телефонов СП (012) 441 35 30 и (050) 206 96 02 работают в режиме «горячей линии».

Было отмечено, что члены правления СП знакомятся с условиями, созданными для журналистов, на избирательных участках в различных регионах страны, в том числе в Баку. В связи с этим тоже никаких недочетов не зафиксировано.

Отметим, что сегодня в Азербайджане проводятся муниципальные выборы.

С 08:00 часов избирательные участки открыты для голосования избирателей.

Отметим, что в этом году на муниципальных выборах по 1606 муниципалитетам должны быть избраны 15 156 членов муниципалитетов.

Всего для участия в выборах обратились свыше 42 тысяч кандидатов. 13 партий выдвинули своих кандидатов.

Выборы проводятся по 118 избирательным округам.

Голосование проходит в 5049 избирательных участках.

За муниципальными выборами наблюдают 17 иностранных, 52 636 местных наблюдателей.

В связи с проводимыми муниципальными выборами 23 декабря объявлено в Азербайджане нерабочим днем.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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