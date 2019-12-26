Azercell вновь объявляет курсы английского языка для журналистов!

На протяжении всей своей деятельности осуществляя многочисленные проекты в целях содействия развитию профессиональных навыков и уровня знаний английского языка представителей СМИ в Азербайджане, а также способствуя укреплению их международных связей и свободному использованию цифровых англоязычных источников, ведущий оператор мобильной связи страны Azercell Telecom объявляет очередной набор на курсы английского языка для журналистов.

Курсы, которые будут проводиться в начале 2020 года, предназначены для профессиональных журналистов, работающих в печатных, электронных и теле-радио СМИ. Для участия в курсах лица, имеющие минимум 1 год опыта в журналистике, должны предоставить 3 ранее опубликованные статьи и копию удостоверения журналиста на адрес azercell.press@azmemo.info до 15-го января.

Занятия будут проводиться дважды в неделю квалифицированными преподавателями английского языка. В течение 6-месячного курса представители СМИ получат возможность улучшить свои навыки английского языка в грамматике, разговоре, прослушивании и письме.

Стоит отметить, что Azercell уже более 10 лет предоставляет языковые курсы для журналистов. До сегодняшнего дня сотни представителей СМИ посетили специализированные курсы английского языка. Кроме того, Компания регулярно организовывает семинары и тренинги, проводимые известными тренерами из-за рубежа, с целью ознакомления местных журналистов с последними новостями и тенденциями СМИ, а также для знакомства с международной журналистской школой. Для более подробной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell – это единственная в стране и на постсоветс

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