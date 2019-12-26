По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялся вечер поэзии в Бакинском филиале Первого МГМУ им. И.М.Сеченова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 26 декабря в Бакинском филиале Первого МГМУ им. И.М.Сеченова Министерства здравоохранения России (Сеченовский университет) по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой состоялся вечер поэзии.

Выступивший на мероприятии с приветственным словом ректор филиала, профессор Азиз Алиев выразил признательность Лейле Алиевой за неоценимый вклад в повышении интереса и внимания к поэзии у студентов.

В своем выступлении Лейла Алиева отметила важность профессии врача, которая является одной из самых сложных и гуманных.

В продолжение мероприятия студенты Бакинского филиала Сеченовского университета Лала Исаева, Нурана Алекберова, Вусаля Гусейнова прочитали стихотворения Лейлы Алиевой «Где ты лучший в мире человек?», «Не верим» и «Время, я прошу тебя остановись». Также свои стихи прочитали будущие врачи Тамерлан Рустамов, Лала Исаева и Ягуб Керимов.

В заключение вечера Лейла Алиева подарила свои книги студентам, с участниками мероприятия были сделаны памятные фотографии.

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